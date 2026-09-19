Москва19 сен Вести.В России необходимо запретить обнимательные вечеринки, считает председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов. В комментарии NEWS.ru он отметил, что каддл-пати представляет собой суррогат любви, а также вводит людей в грех.

Иванов обратил внимание, что организаторы таких вечеринок уверяют, что "это тактильное взаимодействие, "терапия" и "исследование границ". Однако общественник призвал называть вещи своими именами.

То, что предлагается, — это суррогат любви, подмена подлинной близости случайным прикосновением. А любая подмена — от лукавого. Это прямой путь к развращению души сказал Иванов

Каддл-пати, как заметил общественник, не соответствует устоям Русской православной церкви (РПЦ). Он пояснил, что православная традиция "строго относится к телесному общению между мужчиной и женщиной вне брака".

Как заметил Иванов, даже если организаторы таких вечеринок говорят, что у них "несексуализированный" формат, то на практике это не так. По словам общественника, человеческая природа такова, что "тактильный контакт между мужчиной и женщиной неизбежно ведет к возбуждению чувств, которые церковь не благословляет вне брака".