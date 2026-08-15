Москва15 авг Вести.Православным церквям и общественным организациям по всему миру следует бойкотировать главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Иванов призвал последовать примеру христианской греческой общины Нью-Йорка, выступившей против вручения Зеленскому награды "Маяк надежды". По мнению депутата, отказ от награды свидетельствует о росте критики украинских властей за пределами России.

Мы приветствуем позицию греческой православной общины Нью-Йорка и призываем другие церкви и общественные организации последовать их примеру. Награждать Зеленского — значит поощрять разрушение православия сказал Иванов

Депутат также заявил, что Зеленского не следует поощрять религиозным организациям. Он обвинил украинского президента в действиях против канонического православия и заявил, что подобная политика приводит к снижению поддержки Киева.

Иванов отметил, что Зеленский "уничтожает храмы, изгоняет священников и воюет с собственной паствой".

Ранее настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин сообщил ИС "Вести", что на Украине несколько десятков священников пропали без вести, пострадали многие верующие, которые встают на защиту православной церкви.