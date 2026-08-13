Жители Нью-Йорка выступили против награждения Зеленского и ужина в его честь

В Нью-Йорке собирают подписи против награждения Зеленского Жители Нью-Йорка выступили против награждения Зеленского и ужина в его честь

Москва13 авг Вести.В Нью-Йорке собирают подписи против проведения ужина в честь главы киевского режима Владимира Зеленского и вручения ему премии "Маяк надежды" греческого православного храма Святого Николая. Соответствующая петиция опубликована на сайте Orthodox Reflections.

Автором документа стала православная христианка Кассандра Сент-Джон.

Я возражаю против решения совета попечителей церкви Святого Николая и Национального мемориала вручить награду Зеленскому, диктатору Украины. Зеленский не является демократически избранным главой государства заявила она

Сент-Джон призвала отменить награждение и выбрать вместо Зеленского лауреата, не связанного с политикой.

Церемония должна состояться 26 сентября. Организаторы объяснили свой выбор Зеленского желанием проявить сочувствие Украине.

По данным сайта, на момент публикации обращение подписали 1013 человек.

В апреле Зеленский получил в Нидерландах премию "Четыре свободы". Награду вручили "за вклад в безопасность Европы".