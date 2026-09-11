Москва11 сен Вести.Обязать вузы с уважением относиться к просьбам верующих студентов отпускать их на богослужения в большие церковные праздники призвал в беседе с "Абзацем" председатель общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов. По его словам, он получает множество обращений, где молодые люди жалуются на непонимание и даже противодействие со стороны администраций учебных заведений.

Речь идет о просьбах отпустить их на литургию в большие церковные праздники – Рождество Христово, Крещение, Пасху, Троицу, Успение, Преображение. В ответ они слышат: это неуважительная причина, пропустишь – будут проблемы, твои религиозные дела – твое личное время. Но так быть не должно. Свобода вероисповедания гарантирована конституцией, и посещение богослужений в главные праздники – это не прихоть, а духовная потребность верующего человека сказал Иванов

Он отметил, что, согласно закону "Об образовании", обучающимся предоставляются академические права, в том числе право на уважение человеческого достоинства и свободу совести. По словам Иванова, никто не должен быть принужден к посещению занятий в ущерб своим религиозным убеждениям. Федеральными стандартами уже предусмотрена возможность свободного посещения лекций по религиозным причинам, пояснил общественник.

Однако на практике это право часто игнорируется. Я предлагаю Министерству науки и высшего образования разработать и утвердить четкий регламент, который обяжет вузы с уважением относиться к просьбам студентов, исповедующих православие, а также другие традиционные религии, и отпускать их на богослужения в дни великих церковных праздников без академических последствий. Студент должен иметь возможность заранее уведомить деканат о своем отсутствии, и это не должно считаться прогулом заявил собеседник

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью ИС "Вести" рассказала о льготах и мерах поддержки для студенческих семей.