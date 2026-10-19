На задержанного в Донецке Ивана Золо составили административный протокол

На блогера Ивана Золо, задержанного в Донецке, составили протокол На задержанного в Донецке Ивана Золо составили административный протокол

Москва19 окт Вести.В Донецке на задержанного блогера Ивана Золо (Ивапна Золочевского) составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщили в МВД республики.

О задержании Золо в одном из донецких клубов стало известно 18 октября. Правоохранители доставили 22-летнего столичного блогера с его концерта в отдел полиции.

В отношении гражданина составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) сказано в сообщении

По данным МВД, ранее Золо в своих соцсетях опубликовал материалы с сатанинской символикой (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).