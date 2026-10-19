Блогеру Монтян в Донецке вынесен приговор по делу о призывах к экстремизму В Донецке суд приговорил блогера Монтян к полутора годам лишения свободы

Москва19 окт Вести.В Донецке суд вынесен приговор блогеру и правоведу Татьяне Монтян (внесена в перечень террористов и экстремистов в России) по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ.

Монтян приговорили к полутора годам лишения свободы, при этом меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменений до вступления приговора в законную силу… рассказал РИА Новости адвокат Алексей Калугин

Ранее подсудимая просила перенести рассмотрение дела в Москву в связи с состоянием здоровья, в чем ей было отказано. Тем не менее, от участия в процессе она была освобождена и в некоторых заседаниях присутствовала по видеосвязи из столичного суда.

Защита настаивала на оправдании блогера из-за неправильной квалификации ее деяния.