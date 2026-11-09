Женщина получила 8 лет за призывы к насильственному захвату власти в России

Суд приговорил россиянку к 8 годам за призывы к свержению президента Женщина получила 8 лет за призывы к насильственному захвату власти в России

Москва9 ноя Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор Марине Грищенко, признанной виновной в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщается в Telegram-канале судебной инстанции.

Как установил суд, 3 апреля 2025 года Грищенко, находясь в городе Брянка Луганской Народной Республики, записала видео с призывами к насильственному захвату власти в России и свержению президента и разместила его в соцсети.

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок (по совокупности с приговором Артемовского районного суда г. Луганска ЛНР) 8 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3020 р. говорится в публикации

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.