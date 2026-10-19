Осужденная за фейки о ВС РФ гражданка Украины не смогла обжаловать приговор Верховный суд России оставил в силе 12-летний приговор украинке Любашенко

Москва19 окт Вести.Верховный суд России оставил без изменений приговор в отношении гражданки Украины Кристины Любашенко, получившей 12 лет колонии за терроризм и распространение фейков об армии РФ. Об этом говорится в сообщении инстанции в мессенджере МАХ.

Нижестоящие инстанции признали гражданку Украины виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, а также в участии в деятельности террористической организации… Коллегия по делам военнослужащих ВС РФ отказала в удовлетворении кассационной жалобы, признав наказание в виде 12 лет лишения свободы законным и обоснованным говорится в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, Любашенко участвовала в деятельности террористической организации и распространяла заведомо ложную информацию о российской армии. Так, в мае 2023 года она привязала к воздушным шарам флаг террористических организации, в которую вступила годом ранее в одной из стран Европы, и запустила шары в небо.

Также фигурантка размещала в оконных проемах квартиры и гостиничного номера аудиоколонки, через которые распространяла фейки о действиях ВС РФ на Украине.