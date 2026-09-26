Москва26 сенВести.Апелляционная инстанция военного суда оставила в силе обвинительный приговор актрисе Яне Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов), сообщило РИА Новости.
Второй Западный окружной военный суд в ноябре 2025 года заочно приговорил актрису к восьми годам колонии за призывы к терроризму, разжигание ненависти и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
Дополнительно суд запретил ей на 4 года администрировать сайты и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей.
Судебный акт оставлен без измененияговорится в судебных материалах
В декабре 2025 года стало известно, что актриса не смогла оспорить в кассационной инстанции статус иноагента. В соответствующий реестр Троянову включили в ноябре 2023 года.
В июне 2024 года в одном из интервью она заявила о необходимости совершения насильственных действий в отношении русских. Свою вину Троянова не признает.