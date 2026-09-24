Жительницу Ленобласти осудили на 5,5 лет по делу о терроризме и фейках о ВС РФ

В Ленобласти вынесли приговор женщине за оправдание терроризма и фейки о ВС РФ Жительницу Ленобласти осудили на 5,5 лет по делу о терроризме и фейках о ВС РФ

Москва24 сен Вести.Жительницу Ленинградской области осудили на 5,5 лет за оправдание терроризма и фейки о российской армии. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

В Ленинградской области вынесен приговор женщине за публичное оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации… Суд признал женщину виновной и по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, 50-летняя фигурантка опубликовала в социальных сетях пост, содержавший признаки оправдания терроризма, а также разместила материалы с ложными сведениями о действиях ВС РФ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.