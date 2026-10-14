В Кузбассе осудили 16-летнюю девушку за участие в террористической организации

Девушка из Прокопьевска получила срок за пропаганду террористической организации В Кузбассе осудили 16-летнюю девушку за участие в террористической организации

Москва14 окт Вести.Суд в Кемеровской области вынес приговор 16-летней жительнице Прокопьевска, признанной виновной в участии в деятельности террористической организации, сообщает региональный главк СК России.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) отмечается в публикации

Как установили следствие и суд, с января по ноябрь 2024 года девушка создала в мессенджере публичный канал, где активно поддерживала и пропагандировала идеологию движения, в которой насилие считается нормой жизни и способом достижения целей, а также размещала изображения с деструктивным контентом.

Подсудимой назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области, девушку осудили за пропаганду движения "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в РФ).