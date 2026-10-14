Москва14 октВести.Суд в Кемеровской области вынес приговор 16-летней жительнице Прокопьевска, признанной виновной в участии в деятельности террористической организации, сообщает региональный главк СК России.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)отмечается в публикации
Как установили следствие и суд, с января по ноябрь 2024 года девушка создала в мессенджере публичный канал, где активно поддерживала и пропагандировала идеологию движения, в которой насилие считается нормой жизни и способом достижения целей, а также размещала изображения с деструктивным контентом.
Подсудимой назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области, девушку осудили за пропаганду движения "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в РФ).