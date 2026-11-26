Москва26 нояВести.В Пермском крае несовершеннолетняя признана виновной в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет в MAX.
Ранее ведомство информировало, что фигурантка – 16-летняя девушка из Пскова.
В мессенджере Telegram она вступила в диалог с 13-летним жителем Пермского края и стала давать ему советы, рекомендации и указания по совершению убийства сверстников.
Подросток, находясь под ее влиянием, 19 февраля 2026 года нанес ножевые ранения своему однокласснику на территории учебного учрежденияговорится в публикации
Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года в воспитательной колонии.
В отношении подростка дело прекращено в связи с тем, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. По решению суда его поместили в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщает СК РФ.