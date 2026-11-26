Несовершеннолетняя признана виновной в покушении на убийство в Пермском крае

Несовершеннолетняя подговорила подростка из Пермского края совершить убийство Несовершеннолетняя признана виновной в покушении на убийство в Пермском крае

Москва26 ноя Вести.В Пермском крае несовершеннолетняя признана виновной в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет в MAX.

Ранее ведомство информировало, что фигурантка – 16-летняя девушка из Пскова.

В мессенджере Telegram она вступила в диалог с 13-летним жителем Пермского края и стала давать ему советы, рекомендации и указания по совершению убийства сверстников.

Подросток, находясь под ее влиянием, 19 февраля 2026 года нанес ножевые ранения своему однокласснику на территории учебного учреждения говорится в публикации

Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года в воспитательной колонии.

В отношении подростка дело прекращено в связи с тем, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. По решению суда его поместили в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщает СК РФ.