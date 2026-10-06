В Петербурге девушка получила 4 года за сексуальное насилие над мужчиной

Жительнице Петербурга дали 4 года за принуждение мужчины к интимной близости В Петербурге девушка получила 4 года за сексуальное насилие над мужчиной

Москва6 окт Вести.Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к 4 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своего молодого человека и шантаж, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Согласно материалам дела, 41-летняя женщина захотела интимной близости со своим 21-летним другом, а за отказ она угрожала его побить. Молодой человек все-таки отказался от предложения, за что получил не менее пяти ударов. После этого она насильно прижала его голову к своему паху, снимая все это на видео для дальнейшего шантажа.

В ходе суда женщина рассказала, что они с молодым человеком находились в романтических отношениях около месяца, пока не увидела в его телефоне переписку с родственниками, где он писал, что она всего лишь гарантия гражданства РФ и денег.

Подсудимая утверждала, что все произошедшее было идеей Саши. Он хотел записать эдакое домашнее видео. От Саши она подобного предложения не ожидала, но ей стало интересно. Побои – это просто игра в доминирование написала Лебедева

Потерпевший в свою очередь настаивал, что интимной близости не хотел. Он пояснил суду, что под предлогом распространения видео, девушка требовала у него 150 000 рублей.

В итоге суд признал петербурженку виновной в насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве и приговорил ее к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима.