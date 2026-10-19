Жительницу Петербурга отправили в колонию за проведение подпольного аборта Жительницу Петербурга осудили на 9 месяцев за проведение подпольного аборта

Москва19 окт Вести.Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор женщине, которая провела подпольный аборт своей знакомой. Как сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, фигурантку отправили в колонию общего режима на 9 месяцев.

Признана виновной по ч.3 ст.123 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев в ИК общего режима. Кроме того, суд запретил… 2 года заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг написала Лебедева в своем Telegram-канале

Преступление произошло 27 марта 2026 года в квартире дома в Выборгском районе Северной столицы. Фигурантка, не имея высшего медицинского образования соответствующего профиля, провела искусственное прерывание беременности женщине 1997 года рождения. В результате той был нанесен тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что подсудимая свою вину признала.