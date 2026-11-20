Жительница Санкт-Петербурга получила 23 года за попытку теракта и госизмену Петербурженка осуждена за попытку покушения на сотрудника оборонного предприятия

Москва20 ноя Вести.Первый Западный окружной военный суд приговорил 24-летнюю Юлию М. к 23 годам лишения свободы, признав виновной в покушении на теракт, участии в деятельности террористической организации, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства, а также шпионаже, сообщила пресс-служба прокуратура Санкт-Петербурга в мессенджере МАХ.

В суде установлено, что в 2024 году М. вступила в ряды украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России", признанного по иску Генпрокуратуры России террористической организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. По заданию иностранных кураторов она осуществляла наблюдение за работником предприятия и получила от них взрывное устройство. 19 июня 2025 года М. пыталась заложить его под автомобиль потерпевшего написали в надзорном ведомстве

Девушку задержали правоохранители, она признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.