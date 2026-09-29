Жительница Забайкалья приговорена к 24 годам колонии за подрыв железной дороги За подрыв железной дороги жительница Забайкалья приговорена к 24 годам колонии

Москва29 сен Вести.Второй Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Забайкалья Екатерину Маловечкину к длительному сроку заключения по уголовному делу о государственной измене, участии в террористической организации и совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Согласно материалам расследования, Маловечкина в начале 2025 года вступила в украинское военизированное объединение "Легион Свобода России", признанное террористической организацией, и по заданию кураторов совершала действия против безопасности РФ и ее Вооруженных Сил, в том числе расклеивала листовки соответствующего содержания.

C мая по август 2025 года Маловечкина совместно с куратором согласовала план совершения преступлений, в который входила диверсия на железной дороге с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

24 августа 2025 года Маловечкина прибыла на ранее согласованное место подрыва и заложила СВУ в вырытую ею яму между шпалами пути железнодорожного полотна Забайкальской железной дороги, привела СВУ в готовность и осуществила подрыв железнодорожного полотна, что привело к разрушению двух железобетонных шпал и повреждению железнодорожного вагона, находившегося над местом взрыва в момент его совершения говорится в канале суда на платформе MAX

Маловечкина полностью признала свою вину. По совокупности преступлений суд назначил 24 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в общем размере 350 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 2 года.