Жительница Забайкалья отправилась в колонию на 24 года за госизмену Жительницу Забайкалья приговорили к 24 годам за госизмену

Москва19 ноя Вести.Второй Восточный окружной военный суд приговорил 52-летнюю жительницу Забайкальского края к 24 годам лишения свободы, признав ее виновной в госизмене и диверсионно-террористической деятельности. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Решением суда она признана виновной в инкриминируемых преступлениях и приговорена к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 350 тыс. рублей сказано в сообщении

Установлено, что в августе 2025 года фигурантка по предоставленным противником инструкциям изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство и заложила его на железнодорожных путях недалеко от Читы. СВУ она привела в действие дистанционно. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору, за что получила денежное вознаграждение.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело о диверсии, участии в деятельности террористической организации, госизмене, незаконном хранении взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств, легализация денежных средств.