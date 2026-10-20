В Ростове двух женщин осудили за подготовку терактов в Запорожской области

Две женщины осуждены за подготовку терактов в Запорожской области В Ростове двух женщин осудили за подготовку терактов в Запорожской области

Москва20 окт Вести.Южный окружной военный суд огласил приговор Наталье Целуйко и Муире Здор. Их признали виновными в ряде преступлений, связанных с терроризмом и незаконным оборотом взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что Целуйко в пгт. Михайловка Михайловского района Запорожской области с 21 октября 2023 г. до 1 февраля 2024 г. добровольно вступила и до 5 июня 2024 г. участвовала в ранее созданном представителями спецслужб Украины террористическом сообществе говорится в сообщении

В феврале-июне 2024 года Целуйко собирала и передавала сведения о расположении российских военных подразделений в Запорожской области: сообщала данные о составе войск, военной технике и местах дислокации. Кроме того, она согласилась участвовать в подготовке терактов против сотрудников полиции в регионе.

28 мая 2024 года женщина получила задание забрать из тайника компоненты для самодельных взрывных устройств, хранить их и передать другим участникам сообщества. Для этого она привлекла Муиру Здор, не рассказав той о своем участии в террористической группе.

5 июня фигурантки приехали к месту схрона: Целуйко забрала компоненты и положила их в автомобиль Здор. В тот же день правоохранители обнаружили эти предметы и задержали женщин, тем самым предотвратив возможные преступления.

Решением суда Наталья Целуйко приговорена к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 000 рублей. Муире Здор суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 300 000 рублей.