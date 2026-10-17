Фигуранты дел о терактах в Запорожье получили сроки от 25 лет до пожизненного

Четыре человека осуждены от 25 лет до пожизненного за серию терактов в Запорожье Фигуранты дел о терактах в Запорожье получили сроки от 25 лет до пожизненного

Москва17 окт Вести.Четверо участников террористического сообщества, совершавших преступления на территории Запорожья, получили длительные сроки заключения. Приговор вынесен 17 октября, сообщил в MAX губернатор Запорожья Евгений Балицкий.

На скамье подсудимых – трое мужчин и женщина. Следствие установило, что по указанию украинских кураторов они вели наблюдение за представителями органов власти и правопорядка, а также собирали самодельные взрывные устройства, одно из которых в ноябре 2022 года заложили и подорвали у входа в подъезд, где проживал начальник Управления коммунальной собственности, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Мелитополя.

Члены группы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Запорожской области в 2023 году при попытке совершения очередного теракта в отношении заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Запорожской области сказано в публикации

Трех участников группы приговорили к 25 годам, одного – к пожизненному заключению с пребыванием в колонии особого режима.