Мать, убившая 4-месячную дочь, сказала последнее слово в суде Петербурга Мать, убившая 4-месячную дочь в Петербурге: она снится мне каждую ночь

Москва26 ноя Вести.В четверг, 26 ноября, в Санкт-Петербургском городском суде прошло заседание по делу Анны Джаббаровой, которую обвиняют в убийстве 4-месячной дочери. Об этом сообщает 78.ru.

В ноябре 2025 года женщина, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, избила и задушила малышку в квартире в Апраксином переулке, потом она спрятала тело в сумку, положила в диван и покинула место преступления.

По словам фигурантки, до трагедии в семье якобы было "все нормально". Она сказала, что любила дочку и заботилась о ней, и до сих пор не может осознать случившееся сказано в публикации

По словам подсудимой, ей не хватало поддержки близких и друзей после рождения ребенка, а дочка снится ей каждую ночь. Также Джаббарова отметила, что постоянно представляет, какой была бы жизнь малышки сейчас.

Фигурантка полностью признала вину и раскаялась по всем эпизодам. Она добавила, что жалеет о том, что не ушла от отца ребенка, который испытывал к малышке неприязнь и с которым у нее были конфликты.

Защита не стала оспаривать обвинение и доказательства следствия и попросила суд учесть непростое детство фигурантки, которая с 2012 года росла вне семьи, в социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних.