Сестра убитой сыном женщины не могла связаться с ней 2 недели и пошла в полицию

Поиски убитой сыном петербурженки начались после обращения ее сестры Сестра убитой сыном женщины не могла связаться с ней 2 недели и пошла в полицию

Москва13 ноя Вести.Стали известны некоторые подробности убийства, совершенного подростком в Петербурге, их приводит ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расследование началось после того, как в минувшую среду, 11 ноября, в правоохранительные органы с заявлением обратилась 34-летняя жительница Парголово.

Женщина рассказала стражам порядка, что почти две недели не может связаться со своей 38-летней сестрой, которая живет на Юкковском шоссе в Парголово с 14-летним сыном.

12 ноября в 17.30 у дома 8 корпус 2 по Юкковскому шоссе в пос. Парголово сотрудниками уголовного розыска Выборгского района Петербурга был задержан сын пропавшей гражданки говорится в публикации ведомства в MAX

Стражи порядка установили, что 2 ноября подросток поссорился с мамой и задушил ее, после чего упаковал тело в чемодан и спрятал. Впоследствии погибшую нашли на экологической тропе, которая идет вдоль Юкковского ручья в петербургском поселке Парголово. Следком возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По одной из версий, которая пока не подтверждена официально, причиной конфликта между матерью и сыном мог стать запрет на курение вейпа.