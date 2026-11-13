Москва13 нояВести.Стали известны некоторые подробности убийства, совершенного подростком в Петербурге, их приводит ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Расследование началось после того, как в минувшую среду, 11 ноября, в правоохранительные органы с заявлением обратилась 34-летняя жительница Парголово.
Женщина рассказала стражам порядка, что почти две недели не может связаться со своей 38-летней сестрой, которая живет на Юкковском шоссе в Парголово с 14-летним сыном.
12 ноября в 17.30 у дома 8 корпус 2 по Юкковскому шоссе в пос. Парголово сотрудниками уголовного розыска Выборгского района Петербурга был задержан сын пропавшей гражданкиговорится в публикации ведомства в MAX
Стражи порядка установили, что 2 ноября подросток поссорился с мамой и задушил ее, после чего упаковал тело в чемодан и спрятал. Впоследствии погибшую нашли на экологической тропе, которая идет вдоль Юкковского ручья в петербургском поселке Парголово. Следком возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
По одной из версий, которая пока не подтверждена официально, причиной конфликта между матерью и сыном мог стать запрет на курение вейпа.