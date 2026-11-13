Арестован подросток из Петербурга, задушивший мать и упаковавший тело в чемодан Задушившего мать из-за вейпа подростка заключили под стражу в Петербурге

Москва13 ноя Вести.Подростка из Санкт-Петербурга, задушившего мать и упаковавшего ее тело в чемодан, заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Рамиля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ говорится в сообщении

По данным следствия, Рамиль – юноша 2011 года рождения – в четверг 12 ноября поссорился с матерью. Он обхватил ее шею руками, а затем сдавил ее перекрученным в виде узла шнуром, что привело к гибели женщины. После этого он попытался скрыть следы – нашел чемодан, сложил туда тело, отвез его в безлюдное место и спрятал под деревянным настилом на экотропе вдоль Юкковского ручья.

По неподтвержденным данным, причиной конфликта стал запрет матери курить вейп.

Подросток пробудет под стражей до 12 января 2027 года.