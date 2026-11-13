Подростка подозревают в убийстве матери, чье тело нашли в чемодане в Петербурге

В убийстве петербурженки, найденной в чемодане, подозревают ее сына-подростка Подростка подозревают в убийстве матери, чье тело нашли в чемодане в Петербурге

Москва13 ноя Вести.Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины, которая числилась пропавшей без вести, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, в начале ноября текущего года в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже горожанки.

Обстоятельства ее исчезновения давали основания полагать, что в отношении нее могло быть совершено преступление отмечается в сообщении ведомства в MAX

Через некоторое время следователям и оперативникам удалось получить данные, которые позволили обнаружить тело. Оно находилось в чемодане на экологической тропе, которая идет вдоль Юкковского ручья в петербургском поселке Парголово.

В совершении преступления заподозрили сына убитой. В настоящее время 15-летний юноша задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.