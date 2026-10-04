Суд заключил под стражу подростка из Ижевска, обвиняемого в жестоком убийстве Подростка из Ижевска заключили под стражу за убийство 52-летней женщины

Москва4 окт Вести.В Ижевске суд отправил под стражу 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве 52-летней местной жительницы с особой жестокостью. Об этом сообщило СУ СК РФ по Удмуртской Республике в социальной сети "ВКонтакте".

По данным следствия, вечером 26 сентября 2026 года подросток, будучи пьяным, пришел к дому на улице Ворошилова - он знал, что там собираются люди, ведущие асоциальный образ жизни. Во время конфликта с женщиной он нанес ей множество травм, от которых она умерла. Тело погибшей обнаружили рядом с домом.

Подростку предъявили обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью. Свою вину он признал. Суд заключил фигуранта под стражу.

В настоящее время подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации

Расследование уголовного дела продолжается.