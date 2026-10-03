В Ижевске пьяный школьник избил до смерти женщину, его задержали В Ижевске задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве женщины

Москва3 окт Вести.В Ижевске задержан 15-летний школьник, которого подозревают в убийстве 52-летней местной жительницы. Об этом сообщили в СУ СК России по Удмуртии.

Тело женщины с множественными травмами было обнаружено около одного из домов на улице Ворошилова.

Установлено, что вечером 26 сентября юноша, находясь в состоянии опьянения, пришел к дому на улице Ворошилова, зная, что там собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни. В ходе конфликта с женщиной, он нанес ей множественные телесные повреждения. Потерпевшая скончалась.

Назначены необходимые судебные экспертизы, следователи допрашивают подозреваемого и свидетелей. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершению отмечается в сообщении в МAX

Подросток задержан и доставлен к следователю.