Москва3 октВести.В Ижевске задержан 15-летний школьник, которого подозревают в убийстве 52-летней местной жительницы. Об этом сообщили в СУ СК России по Удмуртии.
Тело женщины с множественными травмами было обнаружено около одного из домов на улице Ворошилова.
Установлено, что вечером 26 сентября юноша, находясь в состоянии опьянения, пришел к дому на улице Ворошилова, зная, что там собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни. В ходе конфликта с женщиной, он нанес ей множественные телесные повреждения. Потерпевшая скончалась.
Назначены необходимые судебные экспертизы, следователи допрашивают подозреваемого и свидетелей. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершениюотмечается в сообщении в МAX
Подросток задержан и доставлен к следователю.