Фигурант дела об убийстве девочки в Чебоксарах оказался сыном местного чиновника Предполагаемый убийца 15-летней девочки в Чебоксарах оказался сыном чиновника

Москва17 сен Вести.Подросток, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки в Чебоксарах, оказался сыном местного чиновника, передает Telegram-канал Mash.

Преступление произошло вечером 1 сентября в квартире на проспекте Тракторостроителей. По версии следствия, юноша поссорился со сверстницей и задушил ее проводом от зарядки.

Убийцей оказался сын замглавы администрации Мариинско-Посадского округа. Подросток признал вину и рассказал, что задушил девочку из-за ссоры. На момент совершения убийства отец еще исполнял обязанности заместителя — недавно он подал в отставку говорится в сообщении источника

Обвиняемый признал вину.