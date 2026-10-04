Глава СК затребовал доклад по делу об убийстве женщины подростком в Ижевске

Бастрыкину доложат об убийстве женщины пьяным подростком в Ижевске Глава СК затребовал доклад по делу об убийстве женщины подростком в Ижевске

Москва4 окт Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве 52-летней женщины подростком в Ижевске. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Удмуртской Республике Р.Р. Тугушеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что вечером 26 сентября пьяный подросток пришел к одному из домов на улице Ворошилова, зная, что там собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни. У него возник конфликт с женщиной, и он нанес ей множественные телесные повреждения. Потерпевшая скончалась.

Подростка задержали и доставили к следователю.