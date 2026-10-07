В Ижевске арестовали подростка, убившего своего 71-летнего дедушку

В Ижевске арестовали подростка, убившего своего дедушку В Ижевске арестовали подростка, убившего своего 71-летнего дедушку

Москва7 окт Вести.В Ижевске арестовали 16-летнего подростка, избившего и зарезавшего своего 71-летнего дедушку. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Удмуртской Республике.

По ходатайству следователя судом в отношении подростка, обвиняемого в убийства пенсионера, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По версии следствия, днем 5 октября фигурант нанес своему дедушке множественные удары твердым тупым предметом и ножом по различным частям тела, в том числе по голове и жизненно важным органам. От полученных травм потерпевший скончался.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подростка задержали и предъявили ему обвинения — он признал свою вину.