Москва17 нояВести.В Ижевске 18-летний юноша погиб, катаясь между вагонами трамвая. Как сообщает СУ СКР по Удмуртии, в какой-то момент он упал на пути и получил смертельные травмы.
Трагедия произошла вечером 16 ноября, в понедельник, на улице 9-я Подлесная.
Молодой человек передвигался на сцепке трамвая между двумя вагонами, упал и получил телесные повреждения, в результате которых скончался на месте происшествияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.