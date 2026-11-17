Зацепер погиб при падении на трамвайные пути в Ижевске

В Ижевске погиб 18-летний зацепер Зацепер погиб при падении на трамвайные пути в Ижевске

Москва17 ноя Вести.В Ижевске 18-летний юноша погиб, катаясь между вагонами трамвая. Как сообщает СУ СКР по Удмуртии, в какой-то момент он упал на пути и получил смертельные травмы.

Трагедия произошла вечером 16 ноября, в понедельник, на улице 9-я Подлесная.

Молодой человек передвигался на сцепке трамвая между двумя вагонами, упал и получил телесные повреждения, в результате которых скончался на месте происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.