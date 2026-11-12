В Ижевске осудили троих подростков, избивших мужчину в трамвае и угнавших машину Трое подростков из Ижевска получили условные сроки за хулиганство и угон

Москва12 ноя Вести.Суд в Ижевске вынес приговор троим местным жителям в возрасте от 16 до 17 лет, обвиненным в хулиганстве, совершенном группой лиц, и угоне, сообщает СУ СК России по Удмуртской Республике в мессенджере MAX.

Как установили следствие и суд, что 28 июля 2025 года подростки распивали спиртные напитки в трамвае, и, когда один из пассажиров сделал им замечание, избили его. А на следующий день один из парней ночью угнал незапертый автомобиль.

Приговором суда подросткам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 2 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от 1 года до 1 года 6 месяцев говорится в публикации

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с фигурантов компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.