В Туле четырех подростков осудили за нападения на людей и убийство В Туле осудили четверых несовершеннолетних участников экстремистского сообщества

Москва11 ноя Вести.В Туле суд признал виновными четырех подростков - участников экстремистского сообщества. Их обвиняли в нападениях на местных жителей, разбое и убийстве. Об этом сообщило СУ СК России по Тульской области в социальной сети "ВКонтакте".

По данным следствия, в 2024 году один из обвиняемых, 2007 года рождения, создал экстремистское сообщество из своих друзей и ровесников. Чтобы координировать их действия, он завел канал в мессенджере - там подростки обменивались сообщениями и выкладывали видео своих преступлений.

В августе 2024 года соучастники избили на улице Дементьева в Туле пьяного мужчину, посчитав, что он ведет асоциальный образ жизни, и причинили ему тяжкий вред здоровью. Летом того же года они пришли домой к другому мужчине, который, по их мнению, тоже вел асоциальный образ жизни: избили его, похитили паспорт и бытовые вещи.

28 сентября 2024 года подростки ворвались в квартиру мужчины на улице Кутузова в Туле, избили его, совершили другие противоправные действия и похитили имущество. Мужчина скончался от полученных травм.

Суд счел доказательства, которые собрало СУ СК России по Тульской области, достаточными, чтобы вынести приговор четырем подросткам.

От роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. "к", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) говорится в публикации

По приговору суда 18-летний фигурант получил 9 лет колонии общего режима, 15-летний – 9,5 года воспитательной колонии, 17-летний - 4 года воспитательной колонии, а еще один 18-летний - 4 года 3 месяца колонии общего режима. Еще трое несовершеннолетних избежали уголовной ответственности из-за возраста - с ними провели профилактическую работу.

Приговор пока не вступил в законную силу.