Перед судом предстанет подросток из Тувы, обвиняемый в убийстве школьника

Под суд пойдет подросток из Тывы, обвиняемый в убийстве школьника Перед судом предстанет подросток из Тувы, обвиняемый в убийстве школьника

Москва21 окт Вести.Перед судом предстанет 17-летний житель Тувы, обвиняемый в убийстве 14-летнего мальчика. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, ночью 31 мая на улице Центральной города Ак-Довурак между ранее знакомыми несовершеннолетними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.

В ходе конфликта обвиняемый совместно с другим 16-летним фигурантом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, нанес 14-летнему подростку множественные удары кулаками, ногами и камнями, а также ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело было возбуждено по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)

Обвиняемый в настоящее время арестован.