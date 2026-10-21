Москва21 октВести.Перед судом предстанет 17-летний житель Тувы, обвиняемый в убийстве 14-летнего мальчика. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Как установлено, ночью 31 мая на улице Центральной города Ак-Довурак между ранее знакомыми несовершеннолетними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.
В ходе конфликта обвиняемый совместно с другим 16-летним фигурантом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, нанес 14-летнему подростку множественные удары кулаками, ногами и камнями, а также ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учрежденииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Уголовное дело было возбуждено по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)
Обвиняемый в настоящее время арестован.