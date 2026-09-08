Прокуратура контролирует дело об убийстве отца его 14-летним сыном в Уссурийске

Прокуратура Приморья контролирует дело об убийстве отца его 14-летним сыном Прокуратура контролирует дело об убийстве отца его 14-летним сыном в Уссурийске

Москва8 сен Вести.Прокуратура Приморского края взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства 37-летнего мужчины его 14-летним сыном в Уссурийске. Об этом сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла 7 сентября в жилом доме по переулку Пестеля. По данным регионального Следственного комитета (СК), к совершению преступления причастен сын погибшего. Предварительно, мотивом убийства стали личные неприязненные отношения. Подростка задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Будет дана принципиальная оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условий проживания и воспитания подростка в семье говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На особом контроле - вопросы возможного применения насилия в семье в отношении мальчика.