Москва7 сенВести.В Приморском крае задержали подростка, которого подозревают в убийстве своего отца, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, тело 37-летнего мужчины было обнаружено 7 сентября в доме в переулке Пестеля в Уссурийске.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к совершению данного преступления причастен несовершеннолетний сын погибшего. В настоящее время подросток задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечениясказано в сообщении
Мотивом преступления могли стать личные неприязненные отношения, добавили в СК.