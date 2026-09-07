В Приморье подростка задержали по подозрению в убийстве отца

Подростка подозревают в убийстве отца в Приморье В Приморье подростка задержали по подозрению в убийстве отца

Москва7 сен Вести.В Приморском крае задержали подростка, которого подозревают в убийстве своего отца, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, тело 37-летнего мужчины было обнаружено 7 сентября в доме в переулке Пестеля в Уссурийске.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к совершению данного преступления причастен несовершеннолетний сын погибшего. В настоящее время подросток задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения сказано в сообщении

Мотивом преступления могли стать личные неприязненные отношения, добавили в СК.