Юноша, собиравшийся убить учителей и учеников в школе, получил 7 лет колонии Юноша, планировавший массовое убийство в воронежской школе, получил 7 лет

Москва1 окт Вести.Семнадцатилетний житель Воронежской области получил семь лет колонии за приготовление к массовому убийству в школе и за участие в террористической организации, сообщило СУ СК по региону в MAX.

Следствием и судом установлено, что молодой человек изучал и пропагандировал в интернете идеологию одной из запрещенных на территории России террористических организаций, администрировал ее канал в мессенджере, где указывал на свою принадлежность к данной организации​​​.

Кроме того, он высказывал намерения на совершение преступления террористического характера в одной из школ Острогожского района Воронежской области сказано в сообщении

Для реализации преступного умысла, 17 сентября 2025 года осужденный, вооружившись ножами и молотком, попытался убить работников и учеников школы, однако ему помешали осуществить задуманное сотрудники образовательного учреждения.

Суд признал его виновным в участии в террористической организации и в покушении на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений. Приговором суда виновному назначено наказание - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и штраф в размере 20 тысяч рублей.