В Щелкове осуждены участники избиения, повлекшего смерть мужчины Четверо уроженцев Средней Азии осуждены за смертельное избиение в Щелкове

Москва2 сен Вести.Московский областной суд вынес приговор четверым уроженцам стран Средней Азии, признанным виновными в избиении, повлекшем смерть 20-летнего мужчины. Суд назначил им наказание от 8,5 до 11 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Московской области на платформе MAX.

По данным следствия, ранним утром 17 августа 2025 года у бара "Андеграунд" в Щелково двое фигурантов спровоцировали конфликт с посетителями. Затем потасовка продолжилась на улице, где к ним присоединились еще четверо. В ходе драки один из нападавших с разбега ударил потерпевшего ногой в голову, а другой в прыжке добил лежащего на земле мужчину.

Через шесть дней пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание. Второму потерпевшему были нанесены побои.

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Зикрулло Кадирова к 11 годам, Ислама Рустамова — к 10,5 года, Шухратджона Рахимова — к 9 годам, Мухаммада Ятимова — к 8,5 года лишения свободы.

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых уроженцев стран Средней Азии Зикрулло Кадирова, Шухратджона Рахимова, Мухаммада Ятимова, Ислама Рустамова… Суд приговорил Кадирова к 11 годам, Рустамова – к 10 годам 6 месяцам, Рахимова – к 9 годам, Ятимова – к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима говорится в публикации

Приговор пока не вступил в законную силу.