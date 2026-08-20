Москва20 авгВести.Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении всех четырех участников уголовного дела, связанного с дракой в подмосковном Щелково, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич.
Об этом РИА Новости сообщила адвокат Оксана Скоблина, представляющая интересы одного из обвиняемых – Зикрулло Кадирова.
Присяжные признали всех фигурантов виновными, при этом двух из четырех – заслуживающими снисхожденияуточнила адвокат
Совещание присяжных началось в среду, 19 августа, и продлилось несколько часов.
Инцидент с дракой в одном из развлекательных заведений произошел в августе 2025 года Двое мужчин начали конфликт с Арсением Ерошевичем.
Впоследствии они вместе с прибывшими знакомыми жестоко избили футболиста и его друга. Ерошевича доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
Четверо подозреваемых были задержаны, а пятый соучастник скрылся и объявлен в международный розыск. Его дело рассматривается отдельно.
Подсудимых обвиняют по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору, а также в нанесении побоев.