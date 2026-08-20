Все обвиняемые по делу об убийстве футболиста Ерошевича признаны виновными

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве футболиста Ерошевича Все обвиняемые по делу об убийстве футболиста Ерошевича признаны виновными

Москва20 авг Вести.Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении всех четырех участников уголовного дела, связанного с дракой в подмосковном Щелково, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич.

Об этом РИА Новости сообщила адвокат Оксана Скоблина, представляющая интересы одного из обвиняемых – Зикрулло Кадирова.

Присяжные признали всех фигурантов виновными, при этом двух из четырех – заслуживающими снисхождения уточнила адвокат

Совещание присяжных началось в среду, 19 августа, и продлилось несколько часов.

Инцидент с дракой в одном из развлекательных заведений произошел в августе 2025 года Двое мужчин начали конфликт с Арсением Ерошевичем.

Впоследствии они вместе с прибывшими знакомыми жестоко избили футболиста и его друга. Ерошевича доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Четверо подозреваемых были задержаны, а пятый соучастник скрылся и объявлен в международный розыск. Его дело рассматривается отдельно.

Подсудимых обвиняют по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору, а также в нанесении побоев.