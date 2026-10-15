На станции Обнинское подростки вытащили мужчину из электрички и избили его На станции Обнинское Калужской области компания подростков напала на мужчину

Москва15 окт Вести.В электричке на станции Обнинское Калужской области компания подростков напала на мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал "Типичный Обнинск".

Подростки устроили беспредел в электричке на станции Обнинское: мужчину выбросили из вагона и избили говорится в публикации

Как рассказали очевидцы, все случилось около 00.33. В вагоне электропоезда шумела компания из шести подростков. Один из пассажиров – бездомный мужчина - сделал им замечание, и это обернулось против него: молодые люди схватили его за руки, выволокли из вагона на платформу и стали избивать ногами.

После этого компания уехала в сторону Малоярославца, словно ничего не произошло.

Пострадавшему на помощь пришли другие пассажиры. Сообщается, что с ним все в порядке.