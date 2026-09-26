Полиция ищет подростков, избивших пенсионера на остановке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ищут треш-стримеров, избивших пенсионера на остановке Полиция ищет подростков, избивших пенсионера на остановке в Нижнем Новгороде

Москва26 сен Вести.В Нижнем Новгороде полиция ищет компанию подростков, которые избили случайного пенсионера на остановке, снимая все на камеру, сообщает местный телеканал "Сети НН".

Инцидент произошел поздно вечером на автобусной остановке "Красные зори" на Московском шоссе. Две девочки и юноша подошли в пожилому мужчине и ударили его, ведя прямой эфир.

Людей, которые пытались их остановить, подростки забрызгали перцовым баллончиком говорится в сообщении

Сейчас полиция проводит проверку и ищет молодых людей.