Москва5 июлВести.В Алуште полиция начала проверку после появления в соцсетях кадров нападения агрессивного пассажира троллейбуса на пенсионера за замечание. Об этом сообщили в ГУ МВД по Крыму и Севастополю.
Согласно опубликованным данным, пожилой пассажир сделал замечание мужчине, который громко разговаривал по телефону и использовал нецензурную лексику в присутствии детей. В ответ тот сорвался, набросился на пенсионера и начал угрожатьговорится в сообщении
Отмечается, что заявлений в полицию не поступало, поэтому правоохранители начали самостоятельную проверку по факту инцидента. Личности участников конфликта уже установлены.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.