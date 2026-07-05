Пассажир троллейбуса в Крыму напал на пенсионера за просьбу не материться В Крыму агрессивный пассажир троллейбуса напал на пенсионера из-за замечания

Москва5 июл Вести.В Алуште полиция начала проверку после появления в соцсетях кадров нападения агрессивного пассажира троллейбуса на пенсионера за замечание. Об этом сообщили в ГУ МВД по Крыму и Севастополю.

Согласно опубликованным данным, пожилой пассажир сделал замечание мужчине, который громко разговаривал по телефону и использовал нецензурную лексику в присутствии детей. В ответ тот сорвался, набросился на пенсионера и начал угрожать говорится в сообщении

Отмечается, что заявлений в полицию не поступало, поэтому правоохранители начали самостоятельную проверку по факту инцидента. Личности участников конфликта уже установлены.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.