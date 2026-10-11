Уголовное дело возбуждено после нападения подростков на мужчину в Нижнем Тагиле

После избиения мужчины толпой подростков в Нижнем Тагиле возбуждено дело Уголовное дело возбуждено после нападения подростков на мужчину в Нижнем Тагиле

Москва11 окт Вести.По факту нападения толпы подростков на мужчину в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)… Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, выявление всех причастных к инциденту лиц говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 9 октября, в пятницу, во дворе дома на улице Удовенко. Юноши, которые, по словам свидетелей, могли быть пьяны, набросились на пострадавшего после его замечания. Они прижали мужчину к подъезду и начали избивать. В какой-то момент ему удалось вырваться.