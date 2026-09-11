В Перми за хулиганство и драку в общественном месте задержан несовершеннолетний

Несовершеннолетний задержан в Перми за хулиганство и избиение водителя трамвая В Перми за хулиганство и драку в общественном месте задержан несовершеннолетний

Москва11 сен Вести.В Перми по подозрению в хулиганстве с применением насилия задержали 17-летнего местного жителя. Об этом сообщает региональный следком в MAX.

В ходе мониторинга социальных медиа выяснилось, что 9 сентября 2026 года фигурант грубо нарушал общественный порядок в салоне трамвая, а затем ударил водителя по лицу, после чего скрылся.

Подросток был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения говорится в сообщении

Следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются.