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Грузовой автомобиль насмерть сбил 8-летнего мальчика в Республике Удмуртии

В Удмуртии 8-летний мальчик был насмерть сбит грузовиком на зебре Грузовой автомобиль насмерть сбил 8-летнего мальчика в Республике Удмуртии

Москва7 окт Вести.На 20-м километре трассы Ижевск – Сарапул в Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и 8-летнего пешехода. Ребенок погиб, сообщила республиканская ГАИ.

Трагедия произошла 7 октября на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель фуры Scania врезался в мальчика в момент перехода им проезжей части.

В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия написано в канале автоинспекции

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются работающими на месте сотрудниками ГАИ и оперативных служб.