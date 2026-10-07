Москва7 октВести.На 20-м километре трассы Ижевск – Сарапул в Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и 8-летнего пешехода. Ребенок погиб, сообщила республиканская ГАИ.
Трагедия произошла 7 октября на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель фуры Scania врезался в мальчика в момент перехода им проезжей части.
В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествиянаписано в канале автоинспекции
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются работающими на месте сотрудниками ГАИ и оперативных служб.