Младенец погиб, его мать пострадала под колесами автомобиля в Ингушетии

В Ингушетии автомобиль сбил женщину с младенцем, ребенок погиб Младенец погиб, его мать пострадала под колесами автомобиля в Ингушетии

Москва22 окт Вести.В Ингушетии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб годовалый ребенок, его мать госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

ДТП произошло 22 октября в вечернее время на 572 км федеральной трассы "Кавказ" в районе Назрани. Предварительно установлено, что автомобилист на Volkswagen Polo сбил переходившую дорогу в неположенном месте женщину с коляской, в которой находился ребенок 2025 года рождения.

По предварительной информации, ребенок погиб. Женщина получила различные травмы и на карете скорой помощи доставлена в медицинское учреждение говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время проводится проверка обстоятельств и причин ДТП.