Годовалый ребенок погиб в аварии в Новосибирской области, 2 человека пострадали

В ДТП с легковушками в Новосибирской области погиб годовалый ребенок Годовалый ребенок погиб в аварии в Новосибирской области, 2 человека пострадали

Москва12 окт Вести.В воскресенье, 11 октября, в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись Toyota Corolla и Honda Orthia. В результате погиб ребенок, также пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером на 69 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla … при повороте направо совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Honda Orthia отмечается в сообщении в MAX

В результате погиб находившийся в Honda мальчик 2025 года рождения. Травмы получили водитель и пассажирка Toyota.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.