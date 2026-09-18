В больнице умер ребенок, попавший под мусоровоз в Москве Умер восьмилетний самокатчик, сбитый мусоровозом на юге Москвы

Москва18 сен Вести.В больнице скончался ребенок, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ЧП произошло днем накануне, 17 сентября, на Ореховом бульваре.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от травм, полученных в результате дорожной аварии говорится в публикации на сайте ведомства

Ранее сообщалось, что водитель мусоровоза сбил восьмилетнего ребенка на самокате. В настоящее время привлечение шофера грузовика к уголовной ответственности по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, взято на прокурорский контроль.