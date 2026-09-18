Москва18 сенВести.В больнице скончался ребенок, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
ЧП произошло днем накануне, 17 сентября, на Ореховом бульваре.
Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от травм, полученных в результате дорожной аварииговорится в публикации на сайте ведомства
Ранее сообщалось, что водитель мусоровоза сбил восьмилетнего ребенка на самокате. В настоящее время привлечение шофера грузовика к уголовной ответственности по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, взято на прокурорский контроль.