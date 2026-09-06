При лобовом столкновении машин на Мичуринском проспекте в Москве погиб человек

Стало известно о погибшем в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве При лобовом столкновении машин на Мичуринском проспекте в Москве погиб человек

Москва6 сен Вести.При столкновении машины такси и другой легковушки на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова в Москве погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Предварительно, в результате ДТП с двумя транспортными средствами госпитализированы два человека, один скончался отмечается в сообщении

По данным медицинских служб, нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте, передает агентство.

Ранее ИС "Вести" публиковали момент ДТП на Мичуринском проспекте в Москве.