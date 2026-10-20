Москва20 октВести.В Омске грузовой поезд сбил несовершеннолетнего пешехода, в результате чего тот получил травмы. Об инциденте сообщила транспортная полиция города.
Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Карбышево-1 – Карбышево-2.
По предварительным данным, 10-летний ребенок переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте и не отреагировал на приближающийся поезднаписано в MAX
Машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.