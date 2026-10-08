Пешеход погиб под колесами грузовика на трассе в Оренбургской области

В Оренбургской области грузовик насмерть сбил пешехода Пешеход погиб под колесами грузовика на трассе в Оренбургской области

Москва8 окт Вести.В Оренбургской области грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода, его личность устанавливается. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП произошло на 141-м километре трассы Казань – Оренбург – Акбулак – граница Р.Казахстан.

44-летний водитель грузового автомобиля... совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи сказано в сообщении

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего, а также обстоятельства происшествия.