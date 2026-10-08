Москва8 октВести.В Оренбургской области грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода, его личность устанавливается. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
ДТП произошло на 141-м километре трассы Казань – Оренбург – Акбулак – граница Р.Казахстан.
44-летний водитель грузового автомобиля... совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощисказано в сообщении
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего, а также обстоятельства происшествия.