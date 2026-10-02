9-летний ребенок погиб в ДТП с двумя грузовиками в Рязанской области

В Рязанской области в ДТП с легковушкой и грузовиками погиб 9-летний ребенок 9-летний ребенок погиб в ДТП с двумя грузовиками в Рязанской области

Москва2 окт Вести.Рязанская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь девятилетнего мальчика.

Трагический инцидент произошел днем в пятницу, 2 октября, на федеральной трассе Р-132 "Золотое кольцо" в Михайловском районе.

Предварительной установлено, что водитель легкового автомобиля Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW. От удара легковушку отбросило на попутный грузовик.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Opel от полученных травм скончался на месте происшествия сказано в сообщении ведомства в MAX

Водитель легковой машины выжил и был доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.