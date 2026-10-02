Москва2 октВести.Рязанская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь девятилетнего мальчика.
Трагический инцидент произошел днем в пятницу, 2 октября, на федеральной трассе Р-132 "Золотое кольцо" в Михайловском районе.
Предварительной установлено, что водитель легкового автомобиля Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW. От удара легковушку отбросило на попутный грузовик.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Opel от полученных травм скончался на месте происшествиясказано в сообщении ведомства в MAX
Водитель легковой машины выжил и был доставлен в больницу.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.